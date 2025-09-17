Desfile e intercooperação empresarial em Happy Hour da Cmeg/Campo Mourão

Na noite de segunda-feira (15/9), a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão (Cmeg) promoveu o seu quarto Happy Hour deste ano, um encontro marcado por networking, moda, empreendedorismo e intercooperação. O evento aconteceu na Use Moda Feminina, da associada Simone Novaes, que abriu as portas da sua empresa para celebrar e fortalecer o protagonismo feminino nos negócios.

O evento foi organizado em parceria com o Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial), Sesc e Senac. Participaram empresárias, lideranças e parceiras da Cmeg, que é ligada a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná/Sistema Fecomércio Sesc Senac. O prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, foi representado pelo secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma.

A Use Moda Feminina, loja com apenas um ano de atuação, destaca-se como referência regional por seu propósito de vestir mulheres de todos os corpos, idades e estilos, valorizando a diversidade e respeitando individualidades. Mais do que roupas, a marca entrega confiança, autoestima e identidade a cada cliente. O negócio nasceu da visão de uma empreendedora em potencial, que conta com o apoio e parceria da filha Larissa para consolidar a marca no mercado local.

Entre as participantes estiveram várias diretoras da Cmeg/Campo Mourão: Kamila Walter (vice-presidente), Thaís Freitas (Comércio, Serviços e Turismo), Margarete Grassi (Responsabilidade Social), Ana Pavelski (Capacitação, Desenvolvimento e Gestão Empresarial), Cláudia de Oliveira (Ambiental, Cultural e Sustentabilidade), Érika Alves (Marketing e Eventos), além da embaixadora das embaixadoras Mitali Médici. Também compareceram as embaixadoras Yolanda Cristina Souza (de Araruna) e Maria Mônica (de Corumbataí do Sul).

A noite foi marcada por um desfile com mais de 12 modelos, consultorias de moda conduzidas pelas personal stylists Amanda e Yolanda, além de sorteios e momentos de confraternização. O clima descontraído reforçou o objetivo do Happy Hour: integrar, capacitar e fortalecer a rede de mulheres de negócios.

O evento também destacou a força da intercooperação, reunindo diversas empresas que se uniram em apoio à iniciativa: Campo Mourão Online, My Love Closet, Luxo de Menina, Etiqueta Rosa, Espaço Sou Arte, Bela Face, Corretora Imobiliária Vanessa e Escolha Certa.

Com muito estilo, parceria e troca de experiências, o quarto Happy Hour da Câmara da Mulher se consolidou como mais um marco para o empreendedorismo feminino em Campo Mourão, mostrando que juntas as mulheres vão mais longe.