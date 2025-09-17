Jogos Interclubes iniciam com disputas de futebol suíço neste sábado

A 36ª edição dos Jogos Interclubes de Campo Mourão começa neste sábado (20), com a abertura oficial da modalidade futebol suíço. O campeonato, que já é tradição no calendário esportivo municipal, reúne clubes, associações e entidades da cidade em diversas categorias, promovendo integração, lazer e espírito esportivo.

A primeira rodada será realizada nos campos da Associação dos Servidores Municipais de Campo Mourão (Assercam) e do Clube dos 30, com jogos programados a partir das 14h45.

Primeira Rodada – Futebol Suíço (20/09)

Local: Assercam – Campo 01

14h45 – Assoc. Eng. Agrônomos x Associação KM 128 (Adulto – Chave A)

16h00 – Assercam (A) x Clube dos 30 (Veterano – Única)

Local: Assercam – Campo 02

14h45 – GREPS x Assercam (B) (Veterano – Única)

16h00 – Associação Sanepar x Assoc. Eng. Agrônomos (Master – Chave A)

Local: Clube dos 30 – Campo 01

14h45 – Associação Copel x Clube dos 40 (Adulto – Chave A)

16h00 – Clube dos 30 x Assercam (Master – Chave B)

Local: Clube dos 30 – Campo 02

14h45 – Associação Vila Cândida x GREPS (Adulto – Chave B)

16h00 – Clube dos 30 x Assercam (Adulto – Chave C)

De acordo com o regulamento oficial, haverá tolerância de até 15 minutos apenas para o primeiro jogo em cada campo.

TRADIÇÃO ESPORTIVA

Organizados pela Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Fundação de Esportes (Fecam), os Jogos Interclubes estão em sua 36ª edição, consolidando-se como uma das competições mais tradicionais e aguardadas da cidade. Além do futebol suíço, outras modalidades serão disputadas ao longo da competição, envolvendo atletas de diferentes faixas etárias e categorias.

“O Interclubes é uma competição que valoriza a participação, o espírito de equipe e fortalece o vínculo entre nossos clubes e associações. É uma festa do esporte local e temos certeza que mais uma vez será um grande sucesso”, destacou a Diretora-Presidente da Fecam, Karla Tureck.

Associações e Modalidades – Jogos Interclubes 2025

ADAL (Associação Asa Leste) – Basquete 3×3, Futebol Suíço Adulto (Grupo B), Futebol Suíço Master (Grupo A), Futsal Masculino Master, Tranca Feminino, Tranca Misto, Truco Livre, Vôlei de Praia Feminino, Vôlei de Praia Masculino, Vôlei Feminino, Vôlei Masculino e Xadrez

Associação COPEL – Basquete 3×3, Futebol Suíço Adulto (Grupo A), Bolão Livre, Tranca Feminino, Vôlei de Praia Masculino, Vôlei Feminino e Xadrez,

Associação Sanepar – Basquete 3×3, Bilhar, Futebol Suíço Master (Grupo A), Futsal Feminino, Tranca Feminino, Tranca Masculino, Tranca Misto e Truco Livre

Associação Vila Cândida – Bilhar, Futebol Suíço Adulto (Grupo B), Futebol Suíço Master (Grupo B), Futebol Suíço Veterano, Futsal Feminino, Tranca Masculino, Truco Livre e Handebol Feminino

GREPS – Futebol Suíço Adulto (Grupo B), Futebol Suíço Master (Grupo A), Futebol Suíço Veterano, Futsal Feminino, Truco Livre, Vôlei de Praia Feminino, Vôlei de Praia Masculino, Vôlei Feminino, Vôlei Masculino, Handebol Feminino e Xadrez

Associação Engenheiros Agrônomos – Futebol Suíço Adulto (Grupo A), Futebol Suíço Master (Grupo A), Tranca Feminino e Truco Livre

Associação KM 128 – Bilhar, Bocha Livre, Futebol Suíço Adulto (Grupo A) e Vôlei de Praia Feminino

Associação ABL – Bilhar, Futebol Suíço Adulto (Grupo C), Futsal Feminino, Truco Livre e Vôlei de Praia Feminino

Associação AMOTRUCO – Bilhar, Bocha Livre, Bolão Livre, Truco Livre e Vôlei Masculino

Clube dos 30 – Bilhar, Futebol Suíço Adulto (Grupo A), Futebol Suíço Master (Grupo B), Futebol Suíço Veterano, Futsal Masculino Master, Truco Livre, Vôlei de Praia Masculino, Vôlei Masculino

Clube dos 40 – Bocha Livre, Bolão Livre, Futebol Suíço Adulto (Grupo A) e Handebol Feminino

ASSERCAM – Bilhar, Bocha Livre, Bolão Livre, Futebol Suíço Adulto (Grupo C), Futebol Suíço Master (Grupo B), Futebol Suíço Veterano, Futsal Masculino Master, Tranca Feminino, Tranca Masculino, Tranca Misto, Truco Livre, Handebol Feminino e Xadrez