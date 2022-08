A Fundação Cultural de Campo Mourão fez uma descoberta histórica, dentro do processo de reorganização interna em que o Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira está passando, que visa colocar seu acervo dentro das normas museológicas. Foram encontradas várias partituras musicais do maestro Descoberta partitura de 1959 de Leone de Biagio que homenageia C. Mourão, doados a instituição em 1978, quando da fundação do Museu. A partitura mais antiga data-se de 1900.

Uma das partituras é da música “Dobrado Campo Mourão”, que foi oferecida por Leone de Biagio, em 10 de outubro de 1959, quando o município comemorou pela primeira vez seu aniversário. Também há valsas, músicas italianas e outras que enaltecem os índios e os sertanejos. A intenção da Fundação Cultural de Campo Mourão é exibir a música que Biagio deu de presente ao município durante os festejos dos 75 anos de emancipação, digitalizar e colocar as partituras à disposição da comunidade.

“Leone de Biagio é o nome dado ao nosso Conservatório Municipal, abrigado na Casa da Música, um local de reconhecido mérito no ensino da música no município, dada tamanha importância e relevância que Biagio desempenhou em Campo Mourão. Resgatar essas partituras é resgatar a memória e história daqueles que fizeram muito por nós e por nossa querida cidade”, disse o diretor presidente da Fundação Cultural Roberto Cardoso

Para o historiador e coordenador do Museu, Jair Elias essas partituras são parte do patrimônio cultural, como forma de manter a ideia original dos autores vivas, visto que ao longo dos anos podem acontecer reinterpretações e modificações.

Nascido na cidade italiana de Monfalcon, em 28 de julho de 1892, Leone de Biagio chegou ao Brasil em 1894. Desde criança demonstrou grande interesse por instrumentos musicais. Após anos morando em São Paulo, veio para o Paraná, fixando residência em Arapongas. No ano de 1959, foi convidado pelo prefeito Roberto Brzezinski e por Alberto Nogaroli, para ensinar os jovens componentes do primeiro elenco da Banda Municipal de Campo Mourão. Além de professor, também era compositor, compondo músicas para orquestras e bandas. Biagio morreu em São Paulo, em 31 de dezembro de 1969.