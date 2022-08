Carro com 1.500 maços de cigarros é apreendido em Maringá após perseguição iniciada em Peabiru

Um veículo VW/Polo, carregado com cerca de 1.500 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendido em Maringá, após o motorista desobedecer ordem de parada no posto da Polícia Rodoviária de Peabiru.

A ocorrência foi registrada por volta das 23h30 dessa quinta-feira, 18. Os policiais faziam uma fiscalização em frente ao posto rodoviário, quando o motorista furou o bloqueio, ignorando ordem de parada.

Houve acompanhamento tático pela rodovia PR-317, da cidade de Peabiru até próximo à cidade de Maringá. Após o veículo passar pelo Posto da Policia Rodoviária, dois pacotes de cigarros acabaram caindo do porta-malas.

A equipe da Policia Militar de Maringá foi acionada para prestar apoio na abordagem do veiculo e, diante de um cerco policial, o motorista foi abordado na avenida Sincler Sambati (contorno Sul de Maringá).

O condutor ao parar seu veiculo em uma área de vegetação empreendeu fuga sentido uma mata, onde acabou contido pela equipe policial. Em seguida constatou-se que o veiculo estava carregado de cigarros oriundos do Paraguai.

O veiculo foi encaminhado com a carga para Receita Federal de Maringá, assim como o motorista, que acabou autuado por contrabando.

Com informações: Polícia Rodoviária Estadual