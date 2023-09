Descarte irregular de lixo pode render multa e processo judicial

Mais de 300 quilos de resíduos descartados irregularmente no meio ambiente foram recolhidos das margens do Rio do Campo, no sábado (16), no Dia Mundial da Limpeza. No mesmo dia agentes de endemias também coletaram 62 sacos de lixo durante caminhada ecológica nos bairros Urupês, Modelo e Novo Centro.

O Código de Limpeza Urbana de Campo Mourão prevê que o descarte irregular de resíduos seja punido com multa direta, em valores que podem chegar a R$ 50 milhões de reais, dependendo do dano ambiental. Além disso, o infrator pode responder processo judicial. Os canais oficiais para denúncias são os telefones 156 e 3518-1144 (whatsapp) e página da prefeitura na internet – aba Ouvidoria).

“Diariamente é realizada a coleta de lixo, varrição e capinagem para manter a cidade limpa, mas uma cidade limpa depende, também, da ação de cada morador, colocando o lixo doméstico para ser coletado em lixeiras, mantendo a calçada, imóvel e o canteiro central devidamente limpos”, adverte o secretário municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal, Franco Sanches.

Além da poluição visual e contaminação do solo, o descarte irregular de lixo aumenta a proliferação de insetos, favorece enxurradas, alagamentos e promove a insegurança pública, tendo em vista que a disposição inadequada de lixo diretamente no chão também atrai animais soltos nas ruas a procura de alimentos.