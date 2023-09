SEIDEC promove ação para estimular a empregabilidade de pessoas com deficiência

Visando aumentar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico (SEIDEC) de Campo Mourão, em parceria com a APAE e Agência do Trabalhador, promove na próxima quinta-feira (21), às 8h30, uma ação de conscientização junto a empresários locais.

Durante o evento, que será realizado na sede da APAE de Campo Mourão, será apresentado o programa “Emprega APAE” que orienta e acompanha os processos de seleção, para que as pessoas com deficiência encontrem e mantenham um emprego formal, oferecendo suporte a essa população, suas famílias e as empresas nas etapas da contratação.

Segundo a gerente da Agência do Trabalhador de Campo Mourão, Janaína Meneguetti, o objetivo da ação é “despertar uma conscientização inclusiva e contribuir para a melhoria dos índices de empregabilidade das pessoas com deficiência”.

MUTIRÃO DE EMPREGABILIDADE

Também na quinta-feira, a partir das 9h, será realizado na Agência do Trabalhador um mutirão de empregabilidade voltado a pessoas com deficiência.

Na ocasião, profissionais de Recursos Humanos de empresas locais estarão na agência para selecionar e entrevistar os candidatos. A Agência do Trabalhador de Campo Mourão fica na Avenida Irmãos Pereira, 1451, centro.