“Desafio da Nasa” será realizado dias 2 e 3 de outubro

Artistas, estudantes, pesquisadores, professores, cientistas, designers, storytellers, engenheiros, físicos são o público alvo do 10º Nasa Internacional Space Apps Challenge, o maior hackthon do mundo. Organizado pela Agência Espacial Americana, em parceria com a Agência Espacial Brasileira, será realizado dias 2 e 3 de outubro 100 por cento online em mais de 80 países, incluindo o Brasil.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, ressalta que serão 48 horas para resolver questões de forma colaborativa, utilizando dados abertos da NASA e das agências espaciais. “São grandes desafios para problemas de impacto na Terra e no espaço”, esclarece. Os desafios foram divulgados na página global do evento: https://2021.spaceappschallenge.org/challenges/

A primeira decisão do participante é definir qual desafio pretende compreender melhor para propor uma solução e para isso poderá criar seu próprio projeto, atrair ou buscar participantes com competências complementares ou mesmo buscar por projetos que já tenham equipe.

“Os participantes têm a possibilidade de trabalhar com Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina, Aplicativos, Organização de Dados, Jogos, Aplicações Científicas e Espaciais, dentre outras tecnologias”, explica o secretário. O Space Apps foi desenvolvido pela incubadora de inovação da Agência Espacial Americana, a NASA, e para esta edição, mais de 15 cidades no Brasil se uniram com a missão de fomentar o empreendedorismo, ciência e inovação aberta para contribuir para a transformação da educação, formando assim a comunidade Space Labs.

As equipes devem apresentar o projeto para um comitê local, onde são selecionados até 3 projetos por cidade. Os vencedores concorrem na etapa global e serão avaliados pela banca de experts da NASA. Os melhores projetos recebem a premiação global de assistir nos Estados Unidos ao lançamento de um foguete e apresentar o seu projeto na NASA.

INSCRIÇÕES

A participação no desafio é totalmente gratuita e em Campo Mourão o evento é realizado pelo IDEA5 COWORKING, associação fundada pelo SICOOB, Sebrae, UTFPR, Fundação Educere e Prefeitura Municipal de Campo Mourão. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de setembro pelo site spaceappschallenge.org ou diretamente no site da cidade https://2021.spaceappschallenge.org/locations/campo-mour%C3%A3o-paran%C3%A1-state