CIP abre 18 vagas para curso de seleção de entrevistas

Capacitar jovens para entrevistas de emprego, estágio e elaboração de currículos é o objetivo do curso que será oferecido pelo CIEE a candidatos cadastrados no Centro de Iniciação Profissional (CIP). São 18 vagas e as inscrições serão realizadas nesta segunda-feira (13) e seguem enquanto houver vagas.

As inscrições podem ser feitas no CIP, na Rua Marfim, nº 1028, nos fundos do Ginásio JK. Podem se inscrever jovens entre 14 e 24 anos. O curso começa no próximo dia 22 de setembro (das 13h30 às 16 horas). Mais informações fone 3529 1436.

“O município tem a preocupação com os jovens que buscam colocação no mercado de trabalho e por isso estamos oferecendo mais essa oportunidade de se qualificarem”, enfatizou a coordenadora do CIP, Marcileia Mingroni.