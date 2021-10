DER/PR realiza novo leilão de sucatas de veículos automotores dia 18 de outubro

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) realiza no dia 18 de outubro seu terceiro leilão online de sucatas de veículos automotores de 2021. Podem participar empresas devidamente registradas no ramo de desmontagem de veículo, acessando a página www.vmleiloes.com.br, a partir das 14 horas, na data marcada.

As 1.054 sucatas são divididas em 112 lotes, com um valor total estimado de R$ 179 mil. São 727 carros, 321 motos, 4 caminhões, e 2 ônibus, todos retirados das faixas de domínio de rodovias estaduais e armazenados nas regionais do DER/PR e postos do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná.

O maior valor estimado é de um ônibus Volvo B58, por R$ 1.500,00, e o menor é de R$ 50,00, para algumas das motos.

As sucatas não podem ser comercializadas ou circularem em via pública, devendo ser destinadas exclusivamente para desmonte e reaproveitamento de peças e partes metálicas. Representantes legais das empresas interessadas poderão avaliar visualmente as sucatas nos locais em que estão armazenadas.

Uma listagem com os veículos disponíveis e valor mínimo de cada lote está disponível no portal do DER/PR, bem como o edital com todas as regras que devem ser seguidas pelos participantes: www.der.pr.gov.br. O leilão será realizado por lotes, não estando disponível a aquisição de uma sucata específica.

LEILÕES

O DER/PR realizou no dia 06 de julho o primeiro leilão de sucatas do ano, consistindo em 269 veículos divididos em 25 lotes, que estavam depositados na Pedreira do Atuba, em Curitiba. E no dia 20 do mesmo mês leiloou um lote único de 132 veículos com restrição judicial ou policial, destinados exclusivamente para reciclagem como material ferroso, também depositados na mesma pedreira.

Agência Estadual de Notícias