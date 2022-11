Definidos horários de expediente em dias de jogos da seleção brasileira

O órgão oficial eletrônico do município desta sexta-feira (18), traz a publicação do decreto do prefeito Tauillo Tezelli com os horários de expediente nas repartições públicas municipais nos dias de jogos da seleção brasileira de futebol na primeira fase da Copa do Mundo.

No dia 24 de novembro (jogo de estreia), o expediente será das 7h30 às 13 horas; no dia 28 de novembro das 7h30 às 11h30 e no dia 2 de dezembro, das 7h30 às 13 horas.

Nas Unidades de Ensino e sede da Secretaria Municipal da Educação, os horários serão os seguintes: 24 de novembro (expediente matutino normal e à tarde até as 15 horas); dia 28 de novembro (expediente normal, conforme calendário escolar); dia 2 de dezembro (expediente matutino normal e à tarde até as 15 horas).

Os horários estabelecidos no decreto não se aplicam aos serviços essenciais, bem como à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas), Pronto Atendimento do Lar Paraná, Serviço de Ambulância, Cemitério Municipal, limpeza pública e serviços de Vigilância Patrimonial.