Mulher sofre grave queimadura com álcool em Engenheiro Beltrão

Um grave incidente com álcool causou queimaduras de pelo menos 60% do corpo de uma mulher, em Engenheiro Beltrão. Rosa Correia, 55 anos, estava na marmoraria da família, quando pegou um galão com álcool para queimar o lixo. A ocorrência foi registrada nesta quinta-feira, 17, por volta das 12 horas.

O despejar o álcool no fogo, o galão teria explodido causando graves queimaduras em seu corpo. Rapidamente ela foi socorrida e encaminhada ao hospital Santa Casa de Engenheiro Beltrão, onde recebeu os primeiros atendimentos.

Devido a gravidade das queimaduras, o serviço Aeromédico do Samu de Maringá foi acionado e Rosa foi levada de helicóptero até a Santa Casa de Campo Mourão, onde permanece sedada.

O filho dela, William, disse que nesta sexta-feira ela deve ser encaminhada para Curitiba, onde receberá atendimento em um hospital especializado para queimados.

“Em Curitiba ela vai receber enxerto por conta das graves queimaduras que sofreu. Graças a Deus o socorro foi rápido e minha mãe foi bem atendida tanto na Santa Casa quanto pelo Samu. Infelizmente, um momento de descuido. Ela mesma está sempre pedindo para a gente ter cuidado com álcool”, lamentou William.

Com informações: Enfoque Regional