Decreto libera limitação de público. Para eventos é exigida comprovação de vacina

O Comitê de Saúde aprovou novas deliberações sobre o enfrentamento da Covid-19 no município, que serão publicadas em decreto nesta sexta-feira (19) no órgão oficial eletrônico do município. O documento, que já entra em vigor a partir da publicação, segue decisões do novo decreto estadual.

Uma das novidades é que não haverá limitação de público para eventos, porém continua a exigência do controle de acesso e comprovação do esquema vacinal ou teste negativo para Covid. Permanece proibida a realização de eventos em espaços onde não é possível o controle de acesso de pessoas, como shows em praças, por exemplo. No caso da prática de esportes coletivos, os participantes e público devem usar máscaras e comprovar esquema vacinal.

Também está liberada limitação de público em restaurantes, bares, academias, praças esportivas ou templos religiosos. No novo decreto foram revogados diversos itens dos decretos anteriores. Segundo o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, o Comitê considerou o avanço da vacinação no município e em todo o Estado e a redução no número de casos positivos da doença.

“Estamos trabalhando dentro da realidade epidemiológica do Paraná e é importante que as pessoas mantenham os cuidados não farmacológicos, como uso de máscaras e álcool em gel, lavagem das mãos e distanciamento social”, enfatiza o secretário.