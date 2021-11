Prefeito recebe visita e carta de alunos do Colégio Santa Cruz

Duas turmas de alunos da Educação Infantil do Colégio Vicentino Santa Cruz foram recebidas nesta sexta-feira (19), pelo prefeito Tauillo Tezelli. Durante a visita uma representante de cada turma entregou uma carta ao prefeito com observações e solicitações. As crianças também fizeram perguntas sobre a gestão da cidade.

“Gosto muito de receber crianças no gabinete e ter oportunidade de conversar com elas. É muito importante esses projetos que as escolas têm para que elas conheçam o funcionamento da gestão pública e possam tirar dúvidas. Nas cartas que recebi a maior preocupação delas é com questões ambientais”, sintetizou o prefeito.

A coordenadora da Educação Infantil do Colégio, Adriana dos Santos Pagge, explicou que as cartinhas foram elaboradas a partir do que os alunos observaram pela cidade. Também acompanharam a visita as professoras Carolina, Viviane, Ana Paula e Lucélia.