Decretado fim do horário de “toque de recolher” em CM  

Um novo decreto assinado pelo prefeito em exercício Beto Voidelo, a ser publicado nesta sexta-feira (09), determina o fim do “toque de recolher”, que estava em vigência com horário limite até a meia-noite para circulação de pessoas nas ruas. O mesmo documento reforça que continuam valendo as medidas de segurança sanitárias destinadas a evitar a aglomeração de pessoas e a propagação da Covid-19, sob pena de sanções.

“Como todas as demais, foi mais uma decisão a partir de deliberação do comitê gestor da crise”, explica o coordenador geral, Carlos Alberto Facco. “O virus continua circulando e ainda não existe vacina, por isso as medidas preventivas são necessárias”, reforça o coordenador.