Comércio de Campo Mourão com horário especial e dois feriados

O último dia de funcionamento do comércio de Campo Mourão com horário especial, em outubro, será neste sábado (dia 10). As lojas da área central e também a grande maioria das localizadas nos bairros permanecerão abertas aos consumidores até o final da tarde, com atendimento prolongando-se das 9 às 17 horas.

O horário especial neste sábado antecede o feriado nacional de segunda-feira, comemorativo do Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Entre os comerciantes, a expectativa é de muito movimento e substancial incremento das vendas neste sábado, em razão do feriado de segunda-feira, quando se comemora também o Dia das Crianças. Tradicionalmente, a data especial fomenta as vendas do comércio. Por outro lado, muitas lojas de Campo Mourão estão com promoções.

ANIVERSÁRIO

Neste sábado (10/10), o Município de Campo Mourão completa 73 anos de emancipação político-administrativa. O feriado comemorativo do aniversário será no dia 19. Campo Mourão terá duas segundas-feiras seguidas com feriado.