Decorações natalinas são alvos de vandalismo em Iretama

Os enfeites natalinos que embelezam e dão brilho para as cidades nesse período do ano também viram alvos de pessoas mal intencionadas. Em Iretama, algumas decorações de natal foram destruídas por vândalos.

Além de rasgarem e quebrarem enfeites, bonecos foram derrubados. Nem mesmo o boneco do Papai Noel foi poupado. Os vândalos arrancaram cabelos e barbas do “bom velhinho”, causando indignação nas pessoas.

“Muito triste em ver as decorações de Natal da praça sendo destruídas, pois foram feitas com muito carinho e dedicação. Queremos uma cidade bonita e decorada para as festas de Final de Ano. Acreditamos que todos querem, pois o ano que não tem decorações fica uma cidade triste e a população reclama e quando nos dedicamos a decorar vêm algumas pessoas e destroem tudo”, lamentou a Secretária de Ação Social do Município, Zenilda Candida Bodnar, ao lembrar que é apoio de todos para manter a praça mais bonita.

Informações: Centralr3.com.br