Natal Solidário em prol do abrigo Gato Gordinho

O abrigo de animais “Gato Gordinho” está promovendo a campanha “Natal Solidário” para angariar recursos em prol da entidade. Quem adquire as cartelas concorre a cinco combos de prêmios.

O valor de cada cartela custa R$ 7,00 e o sorteio acontece no dia 22 de dezembro (sistema cumbuca). Mais informações pelos telefones (44) 99886 2507 (Celia), ou pelo (44) 99978 7086

Criado pela agente de biblioteca Maria Célia Baran, o abrigo Gato Gordinho precisa de ajuda para manutenção. Sozinha, ela cuida de pelo menos 300 animais em uma chácara, próxima a Campo Mourão.

Apesar do nome, além de gatos, ela mantém no local ao menos 70 cães, gansos, uma égua e até galinhas. Os gastos com ração, medicamentos, veterinário, materiais para manutenção do abrigo, além de outros, giram em torno de R$ 4 mil a R$ 5 mil mensais. Por isso, todo mês Maria Célia é obrigada a promover algum tipo de ação entre amigos para angariar recursos.

CONFIRA A PREMIAÇÃO PARA O SORTEIO DO DIA 22 DE DEZEMBRO

COMBO 01

– Um final de semana no litoral paranaense – Apade subsede Campo Mourão (*)

– Cesta de natal

– Tosa higiênica – Bicho Bom Pet Shop

– 1 grelha p/ churrasqueira – Disk Lajota 3 Irmãos

– 1 pano de prato natalino – Casa do Guardanapo

COMBO 02

– Lavagem com cera para automóvel – Imperial Lava Car (**)

– Cesta de café da manhã – Fruto Maduro

– Tosa higiênica – Bicho Bom Pet Shop

– 1 garrafa de vinho nacional

COMBO 03

– Conjunto de brinco e corrente com pingente – Laura Santos

– Combo para casal – Chef Burguer Hamburgueria

– Tosa higiênica – Bicho Bom Pet Shop

– 1 garrafa de vinho nacional

COMBO 04

– 1 kit da natura

– Alcatra a parmegiana p/ 2 pessoas – Casarão Petiscaria

– 1 banho e tosa – Araucária Pet Shop

– 1 garrafa de vinho nacional

– 1 corte de cabelo masculino – Wolf Barbearia (**)

COMBO 05

– 1 vaso com planta ornamental – Disk Lajota 3 Irmãos

– 1 par de brincos de argola – Laura Santos

– corte de cabelo – Diplomata Cabeleireiros

– 1 caminha para cachorro – Mundo Animal Pet Shop