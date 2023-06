De segurança a Festa do Carneiro no Buraco na reunião da Acicam

Com a presença de grande número de empresários, além de autoridades e lideranças locais, a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realizou na noite desta quarta-feira (31/5) a sua já tradicional reunião mensal ordinária. Uma vasta e variada pauta de assuntos marcou o encontro que acontece sempre na última quarta-feira do mês.

A abertura dos trabalhos, após a composição da mesa principal, foi com a apresentação dos novos associados da entidade pelo presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet. A entidade fechou o mês com 1.187 associados. Da mesa principal também fizeram parte o prefeito Tauillo Tezelli, o presidente da Câmara Municipal, Edilson Martins; o novo comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, major Willian Dieimes Silveira; a primeira dama do Município, Hosana Tezelli (que representou o deputado estadual Douglas Fabrício) e o secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma.

A instalação de um posto avançado de atendimento da Acicam na Casa do Empreendedor, onde também funciona a Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, foi anunciado por Ben-Hur Berbet na abertura da reunião. Uma parceria foi firmada e o líder empresarial destacou a importância da iniciativa e alguns dos benefícios que serão propiciados aos empresários, sobretudo aos microempreendedores individuais. Eduardo Akira fez questão de enaltecer os resultados positivos alcançados pelas parcerias entre o poder público e entidades da sociedade nas mais diferentes áreas.

A reunião prosseguiu com a apresentação do novo comandante do 11º BPM, major Willian Dieimes Silveira, que falou sobre a escola de formação de novos policiais em andamento na unidade e o trabalho desenvolvido em várias frentes para propiciar segurança à comunidade. Também discorreu sobre a mobilização em andamento na cidade, que envolve o poder público e diversas instituições, para desencadear ações voltadas aos moradores de ruas. Acentuou ainda a importância de conscientizar a comunidade para que não dê esmolas a essas pessoas.

Ben-Hur Berbet reivindicou ao novo comandante do 11º BPM medidas diuturnas de combate aos furtos e roubos, que tem sido um pedido constante dos empresários locais.

PAUTA

Na continuidade do encontro, a presidente do Conselho do Jovem Empresário (Conjove-Acicam), Kamila Walter Ghisso, apresentou o relatório das atividades desenvolvidas em maio, com ênfase para a realização do Feirão do Imposto. Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal, Edilson Martins falou sobre a somatória de esforços pelo desenvolvimento do Município e a atuação do Poder Legislativo. Ben-Hur agradeceu pelo apoio que as propostas da Acicam têm recebido dos poderes Executivo e Legislativo.

O prefeito Tauillo Tezelli discorreu inicialmente sobre a retomada da Festa Nacional do Carneiro no Buraco, em julho próximo, além de expor os motivos da realização do evento em novo formato. Também acentuou os resultados que as parcerias têm gerado para Campo Mourão, apontando investimentos e avanços alcançados.

Ao final falou a primeira dama do Município, Hosana Tezelli, que representou o deputado estadual Douglas Fabrício.