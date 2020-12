Homem é ferido a facadas pelo próprio filho

A Polícia Militar prendeu um rapaz de 19 anos, acusado de tentar matar o próprio pai, a facadas, em Campo Mourão. O crime ocorreu por volta das 13h desse domingo, na rua Dr. Hugo Lisot Slomp, no jardim Veneza.

A vítima, de 43, foi encontrada pelos policiais com perfurações no peito, braço e abdômen. Uma equipe do Samu esteve no local, fez o primeiro atendimento e posteriormente encaminhou o homem para o hospital.

O filho e autor das facadas foi preso em flagrante. De acordo com as informações o rapaz tem problemas psicológicos.

A possível motivação das agressões não foi informada aos policiais. O rapaz foi conduzido até a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão.