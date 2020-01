Cursos para fevereiro no Senac de Campo Mourão

A programação do Senac para o mês de fevereiro será aberta com o início do curso de Maquiador no dia 5. Terá duração total de 160 horas e o objetivo é preparar o profissional para criar e realizar maquiagem social, criando uma composição estética harmônica e utilizando técnicas e produtos adequados, além de princípios de visagismo e conceitos de arte, moda, estilo e beleza.

As aulas serão ministradas nas segundas, terças e quartas-feiras (das 19h30min às 22h30min) e o encerramento está marcado para o dia 16 de junho. Dois pré-requisitos devem ser preenchidos pelos interessados: idade mínima – 16 anos; escolaridade mínima – Ensino Fundamental (6º ano).

De 6 a 20 de fevereiro, o Senac de Campo Mourão ministra o curso de Cozinha Japonesa. As aulas serão nas terças e quintas-feiras (das 19h30min às 22h30min). Algumas das receitas que serão preparadas: Missoshiro, Salada de repolho com gengibre, Sunomono, Sukiyaki, Guioza, Tonkatsu, Harumaki, Beni shooga, Gari, Molho Tarê, Tempurá, Banana caramelada, Sashimi, Sushi e Teppanyaki.

Também no dia 6 começa o curso de Negociação e Excelência em Vendas, com 15 horas de duração. Os participantes vão aprender a desenvolver técnicas para conduzir adequadamente as vendas e criar um ambiente adequado para uma negociação eficaz. Serão ainda abordados aspectos da comunicação para melhor diagnosticar as necessidades dos seus clientes.

As aulas serão nas quintas e sextas-feiras (das 19h30min às 22h30min) e o encerramento está marcado para o dia 20. Do conteúdo do curso fazem parte: Planejamento e processo da negociação, A comunicação no processo negocial, Estilos de negociador, Estratégias e táticas de negociação, Etapas do processo de negociação – preparação, abertura, exploração, apresentação, clarificação, ação final, controle e avaliação, Como transformar as necessidades em benefícios, Como superar objeções,

Estratégias para fechamento na negociação/venda e Dando continuidade ao trabalho de pós-venda.

Dois cursos noturnos serão iniciados no dia 10: Excel – Recursos Básicos (com 21 horas de duração) e Confecção de Ovos de Páscoa (15 horas de duração). No primeiro, os participantes aprenderão a utilizar planilhas eletrônicas que auxiliam em cálculos, controles e criação de gráficos. As aulas serão de segunda a sexta-feira, com encerramento no dia 18 de fevereiro.

As aulas do curso de Confecção de Ovos de Páscoa serão nas segundas, quartas e sextas-feiras, com encerramento marcado para o dia 19 de fevereiro.

SEGUNDA QUINZENA

Para a segunda quinzena de fevereiro, o Senac de Campo Mourão agendou o início dos cursos de Preparo de Tortas Doces e Salgadas (no dia 11) e de Comunicação Interpessoal (no dia 21).