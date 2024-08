Cursos, novos associados, convidados e homenagens na reunião da Acicam

A reunião mensal ordinária da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), que aconteceu na noite desta quarta-feira (31/7), foi marcada pela variedade dos assuntos tratados na ordem do dia. Outro ponto de destaque do encontro foi a grande participação de associados, convidados especiais e lideranças da comunidade, que lotaram o Auditório Marta Kaiser.

Na abertura foram apresentados os integrantes da nova diretoria da entidade empresarial, presidida por Francisco Viudes, que foi eleita e empossada em abril passado. Em seguida, o secretário Amauri Lopes anunciou que a Acicam recebeu 55 novos associados, enumerando as empresas comerciais, industriais e de prestação de serviços filiadas.

A reunião prosseguiu com a apresentação à comunidade e homenagem a dois empresários locais que em meados de julho, em Curitiba, receberam honrarias da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio). O presidente do Conselho de Administração da Coamo Agroindustrial Cooperativa, José Aroldo Gallassini, recebeu a Comenda Ordem do Mérito do Comércio do Paraná, a mais alta condecoração outorgada pela entidade estadual. Já o proprietário da KR Veículos e da KR Caminhões, Renato Kwitschal, recebeu o Troféu Guerreiro do Comércio do Paraná/2024. Ele foi o 16º empresário de Campo Mourão e região a receber a honraria.

Os dois usaram da palavra para destacar a importância do reconhecimento, o orgulho de elevar o nome de Campo Mourão e a satisfação de poder contribuir para o desenvolvimento do Município e o fortalecimento da economia local e regional.

PROMOÇÕES & EVENTOS

Na continuidade, o diretor de Promoções e Eventos da Acicam, Newton dos Santos Leal, fez uma explanação sobre a campanha promocional que a entidade empresarial desenvolve para fomentar as vendas em torno do Dia dos Pais, destacando a premiação recorde oferecida aos consumidores. Também discorreu sobre uma série de cursos gratuitos em várias áreas que serão disponibilizados aos associados através de parceria com o Sebrae, além de anunciar uma palestra sobre Reforma Tributária para que os empresários se preparem para as novidades que em breve serão implementadas pelo governo. Gabriel Rezende, do Sebrae, também discorreu sobre os cursos.

A reunião também contou com a participação da nova presidente da Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná (Cacercopar), Rose Soares (de Mamborê). Ela falou sobre as funções da entidade que congrega 20 associações comerciais desta região e apontou suas prioridades.

O último a usar a palavra na reunião da Acicam foi o presidente da Unimed Campo Mourão, Antonio Carlos Cardoso, que fez uma explanação sobre a cooperativa médica que tem 14 municípios da região em sua área de atuação. Falou sobre o atendimento oferecido aos associados, destacou a recente entrega de novas estruturas e deu ênfase a contratação de uma empresa especializada para a conclusão do Hospital da Unimed, na saída para Araruna (imediações do Hospital Santa Casa).