Motorista que atropelou e matou morador de Mamborê diz que não percebeu o acidente

O motorista do veículo que atropelou e causou a morte de Sidney do Rosario, 46 anos, na madrugada de domingo, 28, em Mamborê, foi intimidado e compareceu na delegacia para prestar esclarecimentos.

Após o acidente, a vítima foi socorrida por uma ambulância do município, mas pediu para ser levado na casa de seu irmão, onde teria dito que havia sido espancado na rua.

No dia seguinte, porém, quando o irmão acordou encontrou Sidney morto na cozinha. A Polícia Militar foi informada pelo Hospital Municipal sobre uma pessoa em óbito no interior de uma residência.

Também informada sobre o fato, a Polícia Civil acionou a Polícia Técnica Científica e o IML. “Ao iniciar as investigações concluímos que o homem havia sido atropelado. Em conversas com os civis e familiares, fomos informados de que a vítima foi socorrida pela ambulância, quando solicitou apenas que fosse conduzido até a residência do irmão. No entanto, no período da manhã foi encontrado morto”, relatou o delegado Anderson Sérgio Romão.

As investigações também concluíram que Sidney teria ingerido bebida alcoólica e depois de sair de um bar para ir à residência dele, acabou deitando no meio da via. Minutos depois foi atropelado por um veículo.

Identificado pela polícia, o condutor do veículo foi intimado para prestar esclarecimentos. Ele informou não lembrar-se de nada sobre ter atropelado qualquer pessoa e descobriu sobre o falecimento da vítima, apenas no dia seguinte. Relatou ainda que ambos eram amigos.

O delegado disse que as investigações continuam para desvendar todas as circunstâncias da morte. “Vamos continuar trabalhando sem medir esforços nas investigações de crimes ocorridos na área da Delegacia de Mamborê, os quais não ficarão impunes e serão devidamente investigados”, decretou.

A população da região, segundo o delegado, pode contribuir repassando informações para auxiliar os trabalhos policiais a identificar e prender suspeitos de outras práticas criminosas. As denúncias podem ser feitas para o número (44) 33568-1341, ou 9.9832-1618. O sigilo e o anonimato são garantidos