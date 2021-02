Curso Técnico em Enfermagem Senac com 50% de desconto na 1ª mensalidade

Que tal fazer a diferença no mercado de trabalho com um Curso Técnico Senac? As inscrições estão abertas, e são duas opções de turmas: manhã e noite, para o Técnico em Enfermagem em Campo Mourão.

O desconto é de 50% na primeira mensalidade matriculando-se até 7 de fevereiro. Outros benefícios são oferecidos da seguinte forma: Pontualidade nas parcelas ganham 20% de desconto; indique um amigo e ganhe 30% de desconto na próxima parcela; ganhe chip com 20Gb de internet por mês para ajudar nos seus estudos até o fim do curso e uma linda camiseta

A aulas iniciam no dia 9 de março de 2021. Mais informações pelo WhatsApp 44 98456-4525

– TÉCNICO EM ENFERMAGEM – TURNO MANHÃ – https://www.pr.senac.br/cursos/?ehtec=1&uep=11&tc=202100002

– TÉCNICO EM ENFERMAGEM – TURNO NOITE – https://www.pr.senac.br/cursos/?ehtec=1&uep=11&tc=202100001