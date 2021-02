Homicídio no Lar Paraná: genro se apresenta e confessa autoria

A Polícia Civil de Campo Mourão esclareceu o assassinato ocorrido no fim de semana, no Lar Paraná, onde José Roberto dos Santos, 50 anos, foi morto com um golpe de faca, na rua Bela Vista. Nesta quarta-feira, ao saber que a Polícia Civil já tinha pistas sobre a autoria do crime, o genro da vítima, de 29 anos, compareceu na delegacia e confessou ter matado o sogro.

Interrogado, ele contou que o motivo foi uma desavença familiar. Segundo o rapaz, o sogro era uma pessoa muito agressiva com a família. No fim de semana, durante um churrasco, José Roberto teria discutido e ameaçado a esposa e outros familiares com uma faca.

A mulher então teria ido para a casa de sua filha, na região do jardim Tropical. Ao saber do ocorrido, o genro armou-se com uma faca e foi até a casa do sogro tirar satisfações, onde acabou ocorrendo o homicídio.

Como o autor do crime se apresentou espontaneamente, já fora do flagrante, ele não ficou preso e vai responder em liberdade.

O CRIME

As polícias Civil e Militar foram acionadas na noite de domingo, quando a mulher de José Roberto disse ter chegado em casa e encontrado o marido já morto.

Ela relatou que um dia antes o companheiro teria chegado em casa alterado, dizendo que havia se desentendido com uma pessoa em um bar. Percebendo que o marido estava bastante alterado, ela disse que foi passar a noite na casa de uma filha para evitar confusão.

Ao retornar no início da noite de domingo, encontrou o corpo de José Roberto no interior da residência, com marcas de sangue. Os policiais encontraram uma faca com vestígios de sangue no quintal vizinho e o corpo foi recolhido pelo IML.