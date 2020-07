Curso técnico EAD pelo Senac: novas turmas em 3 de agosto

Adequados às exigências do mundo profissional, os cursos técnicos do Senac EAD estão focados em proporcionar rápida inserção no mercado de trabalho, além de garantirem flexibilidade para que o aluno estude onde e quando quiser.

Com parcelas a partir de R$ 140,00, os cursos Técnicos do Senac são uma excelente opção nesta época de incertezas. Veja abaixo a lista dos 11 cursos disponíveis no polo Senac Campo Mourão.

Técnico em Transações Imobiliárias

Técnico em Design de Interiores

Técnico em Administração; Técnico em Logística; Técnico em Qualidade; Técnico em Recursos

Humanos; Técnico em Secretariado; Técnico em Informática para Internet; Técnico em

Programação de Jogos Digitais; Técnico em Meio Ambiente; Técnico em Segurança do Trabalho

Últimos dias de matrículas para as turmas com início em 03/08.

Para saber mais detalhes e fazer sua matrícula acesse:

https://www.ead.senac.br/cursos-tecnicos/

Dúvidas envie um WhatApp para 44 98456-4525