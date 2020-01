Curso Senac – Negociação e Excelência em Vendas

Estão abertas no Senac de Campo Mourão as inscrições para o curso de Negociação e Excelência em Vendas. As aulas iniciam no dia 6 de fevereiro e acontecerão às quintas e sextas-feiras das 19h30 às 22h30. Aprenda a desenvolver técnicas para conduzir adequadamente as vendas e criar um ambiente adequado para uma negociação eficaz. Neste curso, você terá contato com aspectos da comunicação para melhor diagnosticar as necessidades dos seus clientes. Veja abaixo o conteúdo do curso.

Planejamento e processo da negociação.

A comunicação no processo negocial.

Estilos de negociador.

Estratégias e táticas de negociação.

Etapas do processo de negociação: preparação, abertura, exploração, apresentação, clarificação, ação final, controle e avaliação.

Como transformar as necessidades em benefícios.

Como superar objeções.

Estratégias para fechamento na negociação/venda.

Dando continuidade ao trabalho de pós-venda.

Investimento: De R$ 210,00 por R$ 168,00 em até 3x R$ 56,00 no cartão de crédito (Desconto para matrícula online https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=11&tc=202000017)

Envie um WhatsApp para mais detalhes 44-98456-4525 ou ligue 44-3518-5600