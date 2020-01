Homem é baleado pelo vizinho em Araruna

Uma discussão entre dois vizinhos, quase terminou em tragédia, em Araruna, na manhã desta terça-feira. A vítima foi Manoel Francisco de Brito, que levou um tiro no braço direito, atingindo a parte de traz do membro, logo acima do cotovelo.

O autor do disparo mora em frente à sua residência e, segundo as informações, ambos vivem se desentendendo. Na manhã de hoje, segundo a vítima, durante nova desavença, o vizinho sacou de um revólver e disparou duas vezes, atingindo o braço de Brito.

Ferido, ele correu para dentro do quintal e teria sido perseguido pelo atirador. O filho da vítima contou que entrou na frente do vizinho para evitar que seu pai fosse morto e também foi ameaçado. Ele relatou aos policiais que chegou a “mandar” o vizinho a atirar, mas a arma teria falhado durante três tentativas.

Após isso, o homem armado correu de volta para sua casa, enquanto uma equipe da Saúde do município foi acionada para prestar socorro à vítima. A Polícia Militar também foi chamada e o suspeito foi detido dentro da casa.

Ele confessou ter atirado, mas conta que fez isso para se defender, após ter sido cercado na rua por pai e filho. Admitiu que mantém rixa antiga com o vizinho e que por isso comprou um revólver calibre 32 para se defender. A arma não foi localizada e o atirador foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Peabiru.