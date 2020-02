Lojas abrem até às 17 horas, neste sábado, em Campo Mourão

O comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial – das 9 às 17 horas – neste sábado (8/2). Será o último sábado deste mês de fevereiro em que o comércio mourãoense funcionará em horário estendido até o final da tarde.

Entre os empresários do setor, a expectativa é de muito movimento nas lojas e aumento considerável nas vendas no próximo sábado. A tradição da abertura do comércio lojista em horário especial, nos primeiros sábados de cada mês, já está incorporada junto à população de Campo Mourão e a iniciativa também atrai muitos consumidores da região. A constatação dos lojistas é de que um crescente número de consumidores de cidades vizinhas vem à Campo Mourão para fazer compras nos sábados com horário especial do comércio.

Além da maior comodidade que o funcionamento das lojas até às 17 horas em sábados propicia aos consumidores, muitas empresas ainda realizam promoções, oferecendo descontos ou condições especiais para pagamento. Os mourãoenses e também moradores de localidades da região aliam a possibilidade de realizar as compras sem a correria do dia a dia, a oportunidade de passear pela cidade, conhecer novas lojas, pesquisar produtos e preços, além de desfrutar das opções oferecidas em termos de sorveterias, cafeterias, lanchonetes, restaurantes, self service, pastelarias, etc.

RECESSO

As lojas de Campo Mourão que funcionaram em horário especial no período que antecedeu o último Natal permanecerão fechadas nos próximos dias 24 e 25 (Carnaval), como compensação aos comerciários.