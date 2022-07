Curso de Atendimento Pré-Hospitalar em Combate qualifica policiais do 11º BPM

Policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar realizaram nesta sexta e sábado o curso de Atendimento Pré-Hospitalar de Combate (APH), cujas aulas aconteceram no 11º Batalhão de Polícia Militar.

O curso teve como instrutor o policial militar Maicon Wesley Gonçalves, do Batalhão de Fronteira (BPFron). O profissional possui ampla experiência no assunto e já ministrou o curso em diversas regiões do Brasil.

O objetivo é capacitar os profissionais para os riscos iminentes de morte ou ferimentos graves. “As técnicas visam dar uma sobrevida ao policial ou a qualquer pessoa que venha a sofrer algum ferimento que seja necessário esse suporte de atendimento até que a vítima seja removida ou receba um atendimento mais completo de uma equipe médica”, disse Maicon.

Ainda de acordo com o policial, o curso é dividido em aulas teóricas e práticas. A aula prática focou em sangramento massivo e realizou atividades que simulavam variadas técnicas para aplicação de torniquete de combate, enquanto que a teórica trouxe aos policiais toda a metodologia de socorro à pessoa ferida.

Além da aplicação de torniquete, o curso também aborda técnicas de salvamento que podem sem empregadas em outras áreas como vias aéreas, lesões em tórax etc.

De acordo com o Subcomandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Capitão Wagner de Araújo, que também foi capacitado, o objetivo é que todos os militares da unidade sejam qualificados para aplicar as técnicas, inclusive destacou que o Atendimento Pré-Hospitalar em Combate faz parte da grade curricular dos alunos que iniciarão em breve o Curso de Formação de Praças no 11º Batalhão.

“É um treinamento muito importante para todos os policiais, considerando que as técnicas são aplicadas com o objetivo de salvar vidas”, ressalta Araújo. Ainda conforme o Subcomandante, os conhecimentos podem ser aplicados em diversas situações no dia a dia, considerando que o policial pode se deparar com ocorrências envolvendo pessoas feridas que necessitem deste pré-atendimento até a chegada de um suporte avançado.

Com informações: Comunicação Social do 11º BPM.