Curso Alimentação Saudável: Detox Fitness no Senac

Estão abertas no Senac de Campo Mourão as inscrições para o curso de Alimentação Saudável: Detox Fitness. As aulas iniciam no dia 2 de março e acontecerão às segundas, terças e quartas-feiras das 19h30 às 22h30.

Além de todas as delícias que serão preparadas, o curso ensinará a se alimentar de forma saudável com uma dieta rica em nutrientes ou ainda obter uma renda comercializando refeições saudáveis.

Veja aqui algumas receitas que serão trabalhadas no curso:

AULA 1

Suco de melancia (servido na fruta);

Água saborizada

Leite de amêndoas

Smothie de frutas vermelhas

Iogurte de morango fit

AULA 2

Esfirra de batata doce e frango – fit

Muffins de maçã

Torta de atum sem glúten

Torta salgada sem glúten de frango

Pão sem glúten

AULA 3

Batata doce recheada

Almôndegas de frango funcional

Lasanha de abobrinha

Peito de frango recheado com cream cheese e espinafre

Sal de ervas

Purê de batata doce

AULA 4

Hambúrguer de quinoa

Maionese saudável

Salada refrescante

Panqueca sem ovos e sem leite (doce)

Risoto de quinoa e berinjela

AULA 5

Pão de queijo de ricota e chia

Bolo de banana sem glúten

Banoffe sem açúcar

Biscoito salgado de fibras

Omelete assado

Sushioca

Investimento: De R$ 370,00 por R$ 296,00 em até 5x R$ 59,20 no cartão de crédito

Envie um WhatsApp para mais detalhes 44-98456-4525 ou ligue 44-3518-5600