Vacina contra sarampo vai até dia 13 de março

Segue até o dia 13 de março a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo em todas as unidades de saúde do município. No Paraná o público alvo são pessoas de 5 a 59 anos. “Deve ser vacinado quem estiver com o esquema vacinal incompleto. Para o público de 20 a 29 anos, a vacinação ocorre mesmo para quem já tenha tomado todas as doses anteriormente”, explica a enfermeira Edna Simão, da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde.

Ela lembra que a eliminação da circulação do vírus somente será possível com o alcance da meta de 95% de cobertura vacinal. Até a semana passada foram aplicadas cerca de 1.700 doses. A vacina é gratuita e faz parte do Calendário Nacional de Vacinação. Não devem tomar a vacina pessoas com a imunidade baixa, mulheres grávidas, menores de seis meses de idade e pacientes que tomam medicações imunossupressoras.

A dose zero deve ser aplicada em crianças entre seis e onze meses. A primeira dose deve ser aos 12 meses de vida com a vacina tríplice viral (que previne sarampo, caxumba e rubéola), e a segunda dose aos 15 meses de vida com a vacina tetra viral (que previne sarampo, rubéola, caxumba e varicela/catapora). A população com até 29 anos deve receber duas doses da vacina. E para as pessoas que estão no grupo com idade entre 30 e 49 anos basta ter o registro de uma dose.

Mulheres que estão amamentando podem ser vacinadas. E aquelas que desejam engravidar, devem aguardar no mínimo 30 dias após receber a dose da vacina.

DOENÇA

O sarampo é uma doença infecciosa, transmitida por vírus e que pode ser contraída por pessoas de qualquer idade. As complicações decorrentes do sarampo são mais graves em crianças menores de cinco anos e podem causar meningite, encefalite, pneumonia, entre outras. O vírus é transmitido pela respiração, fala, tosse e espirro. As micropartículas virais ficam suspensas no ar, por isso o alto poder de contágio da doença.