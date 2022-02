CTR promove “Biscoito do Bem”

Buscando angariar recursos para a Comunidade Terapêutica Redenção (CTR) de Campo Mourão, o empresário Geraldo Santos, proprietário da Fiorella, lançou mais uma campanha beneficente, denominada “Biscoito do Bem!”. A campanha prossegue até o dia 1º de março e os interessados em contribuir com a entidade, adquirem vales biscoitos (de polvilho) no valor de R$ 5,00 cada, e fazem a retirada na panificadora.

Além disso, é possível fazer a compra na paróquia São Francisco, no jardim Gutierrez ou mesmo diretamente na panificadora. Todo o dinheiro arrecadado com campanha será revertido à CTR. Os biscoitos estão sendo doados pelo empresário à entidade.

A CTR atende atualmente 19 internos, mas em 2021 chegou a acolher 97 pessoas. As despesas mensais da entidade são em média R$ 45.000,00. As dificuldades para manutenção são grandes devido o aumento dos custos e redução de receitas com encerramento de convênio. Com a pandemia também houve redução nas doações da comunidade.

A entidade sempre está precisando também de produtos de limpeza e higiene como água sanitária, detergente, desinfetante, sabonete líquido, esponja pra pia, palha de aço, vassoura, rodo, pano de chão, papel higiênico, papel, papel toalha, entre outros. Interessados em contribuir poderão fazer doações em dinheiro via PIX, pelo CNPJ: 02530512000195.

Mais informações sobre a entidade ou até mesmo da campanha podem ser adquiridas pelos números: (44) 3523-0325 ou celulares: 9.9911-0035, 9.9704-1119 e 9.9848-0018.

Serviço

Ajude a CTR com transferências em dinheiro via PIX, pelo CNPJ: 02530512000195. Os vales biscoitos podem ser reservados também pelos telefones: 3523-0325; 9.9911-0035; 9.9704-1119, ou 9.9848-0018.