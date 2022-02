Saúde faz campanha e testes rápidos de prevenção a DST/Aids

Com o tema “Proteja-se. Use Camisinha” a Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação do DST/Aids, vai realizar uma campanha de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis na próxima sexta-feira, dia 25, das 9 às 16 horas, na Praça São José. A campanha é realizada por ocasião do Carnaval.

O público alvo é toda a população sexualmente ativa, mas principalmente os jovens. Durante a ação serão realizados testes rápidos para detectar Aids ou Sifilis e distribuídos preservativos nas Unidades de Saúde e Centro de Testagem e Aconselhamento. “Só nos primeiros 50 dias de 2022 foram registrados 4 novos casos entre jovens em Campo Mourão”, informa a gerente de serviços especializados, Giselle Patrícia de Freitas da Silva.

Os testes rápidos são realizados a partir da coleta de uma gota de sangue da ponta do dedo. O sangue é colocado em um dispositivo de testagem. Se o resultado for negativo, o diagnóstico é fechado. Em caso positivo, é feito outro teste para confirmação. Os exames podem ser feitos, inclusive, de forma anônima.

“Ao receberam o resultado os pacientes passam por um processo de aconselhamento, de forma cuidadosa, com o objetivo de facilitar a interpretação”, esclarece a coordenadora, ao lembrar que o tratamento é gratuito.