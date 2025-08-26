Após assaltar comércio, ladrão é preso em Engenheiro Beltrão

Em uma ação rápida, policiais militares de Engenheiro Beltrão prenderam um homem de 45 anos logo após ele assaltar um comércio da cidade. O crime ocorreu por volta das 17h de ontem, quando a vítima acionou a Polícia Militar relatando que seu estabelecimento comercial havia acabado de ser assaltado.

Segundo a vítima, o autor entrou no local de forma agressiva, fez menção de estar armado e levou uma certa quantia em dinheiro do caixa.

A equipe policial iniciou as buscas e rapidamente localizou o suspeito ainda na via pública. Durante a abordagem, o dinheiro roubado foi encontrado em seu bolso. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão para as devidas providências.