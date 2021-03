Criança se engasga com pirulito e PM auxilia tia no socorro

Mais uma vez o apoio da Polícia Militar foi importante para o atendimento com êxito de uma criança de 1 ano e cinco meses, que acabou se engasgando com um pirulito. O fato ocorreu na tarde desta terça-feira, na avenida Manoel Nogueira, fundos da empresa Colacril.

A criança estava sob os cuidados da tia, Jenifer Aparecida Silva de Souza, quando se engasgou com um pirulito. A mulher iniciou as manobras de para desobstrução das vias aéreas, mas como percebeu que não estava tendo resultado, ligou para o telefone de emergência da Polícia Militar 190.

Enquanto se deslocava ao local, um dos policiais foi passando as orientações para a tia por telefone e o resultado foi positivo. “Tenho certa noção do procedimento a ser feito nesses casos, mas como não estava tendo resultado, liguei para a polícia e graças a Deus, as dicas repassadas por eles deu certo”, agradece Jenifer.

Os policiais chegaram em seguida, mas já encontraram a criança bem, respirando normalmente.