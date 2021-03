Mais dois óbitos hoje e CM chega a 106 mortes pela covid-19

Vivendo o pior momento da pandemia, Campo Mourão registrou mais duas mortes pela doença na madrugada desta terça-feira. Agora são 106 óbitos desde o início da pandemia, há um ano.

As vítimas, mais dois homens, um de 81 anos, que estava internado na UTI do hospital Santa Casa, desde o dia 22 de fevereiro, e o outro, de 63 anos, internado no mesmo hospital desde o dia 23 de fevereiro.

De acordo com o Boletim divulgado ontem pela Secretaria de Saúde, foram 36 novos casos, mas esse número pode ser maior, já que o Laboratório Central (Lacen) do Estado não tem dado conta de avaliar todos os exames que tem recebido de todo o estado.

O hospital Santa Casa continua com os leitos de UTI superlotados: SUS (111%) e convênio (100%).

A nível regional, desde o início da pandemia são 16.516 casos positivos, com 307 mortes.