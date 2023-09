Sport/Campo Mourão perde na estreia da 3ª Divisão Estadual

O Sport Club Campo Mourão perdeu para o Batel, por 2 a 1, neste domingo, em São Mateus do Sul, em sua estreia no Campeonato Paranaense de Futebol – Terceira Divisão 2023. O jogo foi disputado no estádio Edison Carlos Schramm,

O time mourãoense saiu na frente, abrindo o placar aos 13 minutos na etapa inicial, com gol de Zé Roberto. em gol marcado por Zé Roberto, aos 13 minutos.

Na segunda etapa veio a virada do time adversário, com gols de Gabriel Bozollan, cobrando pênalti, aos 17 minutos, e com Gustavo, aos 24. O Batel ainda desperdiçou uma penalidade.

Na outra partida do Grupo A deste final de semana, o qual o Sport compõe nesta fase inicial, o Hope Internacional ficou no empate em 0 a 0 com o Iraty, jogando no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo.

O Hope será o primeiro adversário da agremiação mourãoense como mandante de campo, no domingo, 11 da manhã, no Estádio Ulisses França, em Peabiru. A liderança do grupo está com o Batel, que já havia vencido o Iraty por 1 a 0 fora de casa na primeira rodada, onde o Sport folgou.