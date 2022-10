Criado o Conselho Municipal de Transporte Individual de Passageiros

O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Ireno dos Reis Pereira, foi escolhido como presidente do Conselho Municipal de Transporte Individual de Passageiros (Comuntrip). O conselho foi criado para tratar das questões relacionadas à modalidade de transporte individual de passageiros no município.

Projeto de Lei, cuja minuta é de autoria do vereador Márcio Berbet, será encaminhado pela SEIMOB à apreciação do Poder Legislativo. Durante a reunião foi aprovado o Regimento Interno do Conselho e definido o calendário de reuniões para o mandato 2022/2023.

Compõem ainda a diretoria do conselho Josue G. Vaiz (vice-presidente) e Marco Antonio Poliseli Dezan (secretário executivo:).