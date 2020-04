Governo altera calendário de eventos oficiais do esporte em 2020

O Governo do Estado alterou o calendário dos Jogos Oficiais do Paraná em 2020, dentro do conjunto de medidas para prevenção e combate ao coronavírus. A readequação foi feita por meio da Superintendência Geral do Esporte, vinculada à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.

Foram estudadas todas as variáveis possíveis, respeitando a janela de prazos de execução até o fim do ano, o orçamento agora disponível e também a questão operacional, principalmente no que se refere às estruturas, alojamentos e recursos humanos.

A Superintendência do Esporte ressalta, ainda, o cuidado que será tomado no que se refere a saúde, quando da realização futura dos eventos. Serão respeitados todos os protocolos orientados pela Secretaria de Estado da Saúde.

CALENDÁRIO

Confira abaixo quais eventos foram cancelados e quais terão continuidade ainda em 2020, com os devidos ajustes.

ADIADOS E EM REESTRUTURAÇÃO

• Jogos da Juventude do Paraná – JOJUPS: Fase Final

• Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná – PARAJAPS

• Jogos Universitários do Paraná – JUPS

• Jogos Abertos de Combate – JAPS Combate

• Jogos de Aventura e Natureza – JANS: etapa Lindeiros

CANCELADOS

• Jogos Escolares do Paraná – JEPS

• Jogos Escolares Bom de Bola

• Jogos Abertos do Paraná – JAPS

• Jogos da Juventude do Paraná – JOJUPS: Fases regionais e a Fase Final B

• Jogos de Aventura e Natureza – outras duas etapas em 2020

As possíveis datas e formatos de cada competição ainda estão em estudo, pois dependem de ajustes com as prefeituras dos municípios-sedes de cada evento e de conversas com a Educação. As reuniões serão realizadas durante o mês de maio, de forma virtual, tratando individualmente de cada evento.

JOGOS REGIONAIS PARTICIPATIVOS

São competições de iniciativa regional, promovidas por diferentes instituições, que têm o apoio do Governo do Estado, por meio da Superintendência.

Em razão do contingenciamento dos recursos do Esporte para auxílio à Saúde, para o ano de 2020 este apoio não estará disponível, ficando a decisão da realização ou não de cada um destes eventos sob responsabilidade de seus organizadores.

São eles: Jogos da Integração do Idoso

Jogos Abertos do Vale do Ivaí – (Javis)

Jogos Abertos do Cantoquiriguaçu – Jarcans

Jogos Estudantis da Primavera

Festival Esportivo da Reforma Agrária – Fecra

Jogos Abertos do Sudoeste do Paraná – Jamsops

Jogos Infantis do Sudoeste do Paraná – Jimsops

Jogos Abertos do Norte do Paraná – Janps.

Agência Estadual de Notícias