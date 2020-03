Rapaz é ferido a faca ao se desentender com amigo, em CM

Um rapaz de 22 anos foi ferido por golpes de faca no início da noite de ontem, em Campo Mourão. A agressão ocorreu em uma chácara, localizada no jardim Lar Paraná, após desentendimento com um amigo.

O irmão da vítima acionou a Polícia Militar. A vítima foi socorrida por familiares, que a encaminharam ao hospital Pronto Socorro, com ferimentos no tórax e braço esquerdo.

Quando a PM chegou ao local, o rapaz já havia sido encaminhado ao hospital. De acordo com a equipe médica, o estado de saúde da vítima era considerado grave, pois ele havia perdido muito sangue.

A PM registrou o boletim de ocorrência de acordo com as informações colhidas no hospital. O agressor não foi localizado.