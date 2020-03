Covid-19: MP recomenda que CM não autorize retomada de serviços sem estudo prévio e debate em órgão deliberativo

A Prefeitura de Campo Mourão, deverá se abster de autorizar qualquer alteração nas medidas de isolamento atualmente vigentes no município como forma de contenção do coronavírus (Covid-19), que contrarie as determinações das autoridades sanitárias.

A recomendação é do Ministério Público do Paraná e consta em documento encaminhado ao Executivo Municipal na última sexta-feira, 27 de março, após serem identificadas notícias veiculadas pela imprensa local sobre a possibilidade de reabertura do comércio e retomada de algumas atividades até então suspensas na cidade.

No documento, o MPPR, representado pelas Promotorias de Justiça da Comarca, recomenda que qualquer decisão relacionada ao assunto seja previamente submetida ao Comitê Municipal de Gestão de Crise, órgão de deliberação criado pelo Decreto Municipal 8.455/2020.

Mudanças com relação às atuais medidas de isolamento também devem ser amparadas em evidências técnicas e estudos científicos.

ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

Ações semelhantes têm sido adotadas pelo Ministério Público em todo o estado como forma de garantir o atendimento às orientações dos órgãos de saúde. Na última sexta-feira (27), em reunião realizada por meio de videoconferência com promotores de Justiça de todas as comarcas do Paraná, o procurador-geral de Justiça Ivonei Sfoggia reiterou que a atuação institucional voltada ao enfrentamento do coronavírus (covid-19) seguirá pautada pelas determinações das autoridades sanitárias mundial, federal e estadual.

O procurador-geral reforçou que, no momento, a prioridade do MPPR é a de preservar vidas.