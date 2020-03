Prefeito de Iretama fecha acesso até de estradas rurais

Após a confirmação do primeiro caso de coronavírus na cidade de Iretama, o prefeito Wilson Bratac redobrou os cuidados preventivos. Além de barreiras nas entradas principais da sede do município, Bratac restringiu também os acessos pelas estradas secundárias.

“Iretama possui várias acesso por estradas rurais, por isso estamos fechando esses locais também para proteger nossa população. O comércio já está fechado, seguindo as orientações do Estado e, na prefeitura, só estamos realizando os serviços essenciais” disse o prefeito.

Bratac informou também que se julgar necessário, vai estender o decreto para manter o comércio fechado por mais tempo. “Estamos em sintonia com os demais prefeitos da região. Iretama já tem um caso positivo e precisamos redobrar os cuidados”, comentou.

Ontem à tarde, a esposa do morador de Iretama contaminado com o vírus gravou um vídeo para falar sobre o quadro clinico do companheiro. “Ele esteve trabalhando em São Paulo e quando retornou já começou a apresentar os sintomas do coronavírus. Minha filha foi para casa de um parente e ficamos só nos dois em casa, em quarentena. Mas como o quadro foi se agravando, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Mourão, onde está internado na UTI. Ontem fui informada que ele foi entubado e seu estado de saúde e muito grave. Peço orações de todos para meu marido”, disse a mulher.