Campanha promocional de Natal será lançada dia 24 pela Acicam

Acontece no próximo dia 24 (quarta-feira), o lançamento oficial da campanha promocional “Campo Mourão – Cidade Natal/2025”, tradicionalmente promovida pela Associação Comercial e Industrial (Acicam). O evento está marcado para às 19 horas e será realizado no hall do Centro Empresarial Cidade (sede da entidade empresarial).

A cerimônia vai reunir associados, autoridades locais, representantes das empresas patrocinadoras da campanha, dirigentes de instituições parceiras na promoção, profissionais da imprensa e outros convidados. Durante o cerimonial será anunciada a premiação aos consumidores que fizerem compras nas empresas participantes da promoção, início da data de comercialização dos kits da promoção para as empresas, período da campanha, datas dos sorteios de prêmios e outros detalhes.

Para possibilitar a participação de empresas de todos os portes, a Acicam vai disponibilizar vários kits às empresas interessadas. A intenção é reunir o maior número possível de empresas, dos mais diferentes ramos de atividades, instaladas no centro da cidade e também nos bairros, fortalecendo assim o comércio mourãoense. Outro objetivo da promoção é valorizar e premiar o consumidor que prestigia as empresas de Campo Mourão, inclusive aqueles moradores da região que optam por fazer compras no comércio mourãoense.

ENTREGA DE PRÊMIOS

No evento da próxima quarta-feira também será oficialmente encerrada a campanha Acicam Premiada, com a entrega de dois carros zero quilômetro, 10 vale compras (de R$ 1 mil e de R$ 3 mil), duas churrasqueiras Pit Smoker (marca Deretti) e duas diárias no resort Águas de Jurema. Será feita a entrega da premiação das duas últimas etapas da promoção que premiou os consumidores no Dia das Mães, Dia dos Namorados e no Dia dos Pais.

Marcos Nakayama (com uma compra realizada no Supermercado Carreira) e Pedro Paulo da Silva (que comprou na Lojas LM) foram os ganhadores dos dois veículos Fiat Mobi Like zero quilômetro.

A Acicam contou com o apoio do Município de Campo Mourão e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial) na realização da campanha. Como patrocinadores participaram a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicredi e Jurema Águas Quentes.