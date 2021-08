Corumbataí do Sul terá Festa do Cabrito Apressado no sistema drive thru; convites à venda em CM

No próximo dia 4 de setembro, a prefeitura de Corumbataí do Sul vai realizar a 15ª edição da festa do Cabrito Apressado, no sistema drive thru. Os convites já estão disponíveis em diversos pontos de venda, ao preço de R$ 50,00

Toda a arrecadada com a venda dos convites será revertida para ações sociais em prol de famílias carentes do município. O drive thru vai acontecer, das 11 horas às 14 horas, na sede da Associação Municipal dos Funcionários Públicos de Corumbataí do Sul, nos fundos do Estádio Municipal de Futebol.

O evento, que é promovido pela prefeitura, conta com o apoio da Câmara de Vereadores e da Associação Comercial de Corumbataí.

Além de Corumbataí, haverá pontos de venda também em Campo Mourão (Guavibel, Roda Freio, Instalcampo, Trucar Molas, Retifran, Ovidio Pneus e Globo Ônibus) e também em Peabiru, no Escritório do Canola.