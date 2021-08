MG Veículos comemora 1 ano em CM

Atentos à necessidade de atendimento personalizado, com hora marcada e visita presencial ao cliente, valorizando suas necessidades, nasceu em março de 2019 a MG Veículos, com atuação no segmento 0km multimarcas ao valor de “preço público”.

Com o passar do tempo a MG somou clientes e parceiros e, com isso, sentimos a necessidade de disponibilizar uma loja física, para que pudéssemos recebe-los. Em agosto de 2020 foi inaugurada a loja MG Veículos em Campo Mourão, planejada com todo cuidado e carinho que nossos clientes e parceiros merecem, com endereço central, de fácil acesso e estacionamento, ambiente climatizado e com atendimento de excelência, prestado por uma equipe bem treinada.

Consolidando nosso objetivo de valorizar o cliente e suas necessidades, a MG Veículos expandiu sua atuação para além de veículos 0Km multimarcas e passou a atuar com seminovos, cuidadosamente selecionados. Passamos assim a atender, com muito cuidado, dois segmentos de clientes: aqueles interessados em veículos novos, para os quais há atenta valorização do veículo usado; e, os interessados em veículos seminovos, que encontram no estoque da MG Veículos as melhores opções, com garantia de procedência e qualidade.

A MG Veículos está disponível para você e tem vocação para atende-lo em nossa loja ou em qualquer local do país. Por isso, pensando em estar mais próximos de nossos clientes, nos desafiamos mais uma vez e, em agosto de 2021 a MG Veículos disponibiliza um novo endereço, desta vez, na cidade de Goioerê. Mais uma loja física cuidadosamente planejada para você.

Se você é novo por aqui ou já é nosso cliente, venha nos fazer uma visita ou faça contato conosco para que um de nossos consultores vá até você.

MG Veículos, especializada em 0km multimarcas.

Um jeito novo de fazer negócios!