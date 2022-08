Corumbataí do Sul realiza a 8ª Caminhada Internacional na Natureza  

Depois de Engenheiro Beltrão, Corumbataí do Sul realiza no próximo domingo, 21, a 8ª Caminhada Internacional na Natureza. O evento é realizado pelo IDR-Paraná, em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e com vários apoiadores.

O “Circuito Morros e Colinas”, possui um percurso de cerca de 12 km, passando por cachoeiras, trilhas, morros, rios, gruta, pecuária e agricultura, além de pontos turísticos como a estátua do Cristo Redentor.

A concentração e inscrição dos caminhantes será na Associação dos Servidores Públicos Municipais de Corumbataí do Sul (Assecor), a partir das 06h30. Os participantes terão café colonial com produtos da agricultura familiar a R$ 15,00 (opcional).

Em seguida será feito alongamento com início da caminhada às 8 horas. Ao final do roteiro será servido almoço, a R$ 30,00 (opcional). O destino final será no mesmo local.

A expectativa é que o evento reúna entre 300 a 400 pessoas de toda a região. Durante a caminhada haverá quatro pontos de apoio com água e atendimento de saúde

Mais informações pelos telefones (44) 3277 1153 (Prefeitura de Corumbataí); (44) 3277 1149 (IDR – Unidade local), ou ainda no (44) 3518 4300 (IDR – Unidade Regional. A inscrição é gratuita e pode ser feita por meio do site: WWW.ecobooking.info