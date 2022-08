Produtor é autuado por crime ambiental e multado em mais de R$ 700 mil

Policias militares ambientais do 3° Pelotão da 3ª Cia. autuaram um produtor rural de Campina da Lagoa por crime ambiental. O fato foi registrado nessa segunda-feira, 15, após uma vistoria técnica iniciada há quase um mês.

A investigação contou inclusive com apoio da equipe Polícia Militar da Sede da 3ª Cia./Maringá, a qual realizou sobrevoo com drone e elaboração de Ortomosaico Georreferenciado no local.

Com isso, foi constatado na vistoria técnica operacional, a ação de dificultar a regeneração de vegetação nativa em remanescente do Bioma Mata Atlântica. A soltura de animais bovinos na área também danificava e dificultava a regeneração da vegetação nativa em Área de Preservação Permanente (APP).

O produtor responsável pela área, de 104,2 hectares, foi autuado em três Autos de Infração Ambiental, totalizando multa no valor de R$ 739.000,00.