CM/Futsal conquista vaga histórica para semifinais do Paranaense

A equipe do Campo Mourão/Futsal venceu Dois Vizinhos de virada, pelo Campeonato Paranaense Chave Ouro e está classificado para as semifinais. O jogo foi disputado na tarde de hoje no ginásio Belin Carolo. O time mourãoense precisava apenas de um empate, mas quem saiu na frente foi o visitante. Nada que desanimasse o Campo Mourão.

Ernandes foi quem marcou o gol do empate. Bem no finalzinho, Guti virou e carimbou a vitória mourãoense. Classificação histórica, visto que é a primeira vez que o time se classifica para as semifinais do Campeonato Paranaense.

O próximo adversário, Cascavel, é um dos favoritos ao título, mas não intimida o Campo Mourão, que tem mostrado constante evolução. O jogo acontece no próximo dia 15, terça-feira. Antes disso, porém, vai enfrentar o Siqueira Campos, em busca de uma classificação para as semifinais da Liga Paraná. O jogo contra o Siqueira será nesta sexta-feira (10), às 19h, em Siqueira Campos.