Cortejo Natalino contará com 50 alas coreografadas e 14 carros alegóricos

Está confirmada a realização, uma vez mais, do tradicional cortejo natalino pelo trecho central da avenida Irmãos Pereira no projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022”. Será no dia 11 de dezembro (domingo), a partir das 20 horas.

A Associação Sou Arte (ASA) já anunciou que o cortejo terá a participação de 50 alas coreografas – com figurinos e adereços temáticos – e 14 carros alegóricos. No total, o evento terá a participação de aproximadamente 500 figurantes. Do cortejo natalino participarão os integrantes da trupe da Associação Sou Arte, os 120 alunos de quatro escolas públicas que participaram de oficinas gratuitas de circo, dança e teatro ao longo dos últimos dois meses, 150 voluntários da comunidade coreografados por Coreógrafos convidados. Também desfilarão a Apae e ainda 200 artistas profissionais convidados. Uma das atrações, todos os anos, é a ala das Mamães Noelas, composta por participantes do Provopar local.

Será instalada arquibancada metálica com capacidade para acomodar 1.000 pessoas e o palco de autoridades será montado na esquina com a rua São Paulo. A via receberá reforço na iluminação no percurso percorrido pelo cortejo e a via será isolada para que o público não adentre a pista onde vai acontecer o desfile.

Várias novidades foram preparadas para o cortejo deste ano, com muitas inovações tanto nos carros alegóricos quanto nas alas e performances dos participantes. Outra novidades é que nenhum carro alegórico terá tração humana, como em anos anteriores, quando eram conduzidos por integrantes do Tiro de Guerra. Neste ano, os carros alegóricos serão tracionados por veículos cedidos pela Coamo Agroindustrial Cooperativa.

PROJETO

Será a quinta edição do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal”. A realização é da Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo, através da Lei de Incentivo à Cultura, com execução da Associação Sou Arte (ASA). Neste ano, o projeto tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Copel, Fertipar Fertilizantes, Fomento Paraná, Integrado, Unimed Campo Mourão e o Paraná Supermercado.

O projeto tem ainda o apoio do Município de Campo Mourão, do Governo do Estado, da Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial).