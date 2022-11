Censo já coletou dados de 82 mil mourãoenses

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) já coletou informações de 82 mil moradores de Campo Mourão para o Censo 2022. Na reta final da contagem, o IBGE encontra dificuldades de contato com moradores de pelo menos três mil residências.

O coordenador da área do IBGE em Campo Mourão, Marcos Vinicius Vicente disse que os recenseadores continuam em campo, mas as casas em que os moradores não forem encontrados, o IBGE vai considerar a média.

“Ainda temos alguns setores em andamento, principalmente no centro da cidade, mas em pouco mais de 3 mil casas os moradores não foram encontrados ou não quiseram receber os recenseadores. Esperamos reduzir esse número, mas as que ficarem de fora a contagem será feita pela média pelo IBGE”, explicou ele.

Mesmo com 82 mil recenseados, Vicente explica que não dá para falar em porcentagem populacional. “Para dizer que passamos de 80% da população recenseada é complicado, porque não sabemos se Campo Mourão vai chegar aos 100 mil habitantes”, relatou, lembrando que por enquanto a média é de 2,7 moradores por residência no município.

A meta do IBGE é encerrar o Censo em Campo Mourão e região até o dia 30 de novembro. “Esperamos concluir até o dia 30, mas o nosso banco de dados para estar corrigindo e fazendo algumas verificações vai até o dia 20 de dezembro. É importante encerrar até o fim do mês para depois fazer pente-fino, com divulgação nos meios de comunicação para que as pessoas que não foram entrevistadas possam nos procurar.”